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В Баку арестован высокопоставленный чиновник Госслужбы по мобилизации

Фаига Мамедова17:06 - Сегодня
В Баку арестован высокопоставленный чиновник Госслужбы по мобилизации

Начальник Хазарского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рамин Шюкюров взят под стражу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, Р.Шукюров обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

Судом было принято решение о заключении его под арест сроком на три месяца на период предварительного следствия.

Следует отметить, что Р.Шюкюров уже задерживался ранее Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Тогда мерой пресечения для него был избран домашний арест.

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