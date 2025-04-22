В Баку арестован высокопоставленный чиновник Госслужбы по мобилизации

Начальник Хазарского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Рамин Шюкюров взят под стражу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, Р.Шукюров обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

Судом было принято решение о заключении его под арест сроком на три месяца на период предварительного следствия.

Следует отметить, что Р.Шюкюров уже задерживался ранее Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Тогда мерой пресечения для него был избран домашний арест.