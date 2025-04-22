ДТП на одном из центральных проспектов парализовало движение

На проспекте Зии Буньядова произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к серьезным заторам в направлении станции метро «20 Января».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана, по предварительным данным, столкновение транспортных средств заблокировало движение по одной из ключевых магистралей столицы, вызвав значительные неудобства для автомобилистов, направляющихся в сторону указанной станции метро.

В настоящее время выясняются детали произошедшего и принимаются меры по устранению последствий аварии и восстановлению нормального движения транспорта.

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты во избежание потери времени в пробках.