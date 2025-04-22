Житель Абшерона попался на удочку «выгодного кредита» и лишился денег

В Абшеронском районе полиция задержала мужчину, подозреваемого в хищении денег с банковской карты путем обмана под видом оформления кредита.

Как передает 1news.az, об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел. По данным ведомства, потерпевший откликнулся на рекламное объявление в соцсети, предлагавшее привлекательные условия кредитования, и передал данные своей банковской карты.

В результате с его счета было списано 990 манатов. Оперативно-розыскные мероприятия, проведенные сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, привели к задержанию 32-летнего К.Эмирахлы.

МВД обратилось к гражданам с призывом быть бдительными при взаимодействии с аккаунтами в социальных сетях, использующими символику банков и обещающими быстрое получение кредитов на выгодных условиях, рекомендовав не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать личные данные незнакомым лицам.