Семейная трагедия на трассе: отец погиб, сын в больнице

22 апреля около 02:00 на участке автодороги Гарамарьям – Исмайыллы – Шеки, проходящем по территории Шекинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает 1news.az, водитель автомобиля марки Mercedes Тевеккюль Ширалиев (1981 года рождения) не справился с управлением, в результате чего машина выехала с проезжей части и врезалась в дерево на обочине.

Как сообщили Oxu.Az в региональной пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате аварии водитель получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался. Его сын Кянан Ширализаде (2016 года рождения) также пострадал и был госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.