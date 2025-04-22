В Баку сгорел цех по производству алкогольной продукции, есть погибший - ОБНОВЛЕНО
Нихад Ашрафов, пострадавший в результате взрыва в Говсане, находится в тяжелом состоянии и помещен в Медцентр имени Нариманова.
Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в TƏBİB в ответ на запрос.
Двадцатичетырехлетний мужчина получил ожоги II-III степени различных участков тела и дыхательных путей. В данный момент он проходит лечение в отделении реанимации.
11:00
В посёлке Говсан произошёл взрыв в частном доме, в результате чего погиб один человек. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана раскрыло подробности инцидента.
Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, взрыв произошёл в двухэтажном здании, которое использовалось как подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции, передает 1news.az.
В результате взрыва начался сильный пожар. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки.
10:38
В Сураханском районе сгорели горючие конструкции двухэтажного четырёхкомнатного дома общей площадью 200 м² (по 100 м² на каждом этаже), который функционировал как цех по производству спиртной продукции.
Как говорится в сообщении МЧС, пожарные обнаружили обгоревшее тело одного человека. Также в результате пожара один человек получил ожоги.
Близлежащие строения защищены от огня.
Пожар был потушен силами пожарных подразделений.