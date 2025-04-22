За сутки ущерб от кибермошенничества превысил 30 тыс. манатов

21 апреля с банковских счетов жителей Азербайджана мошенническим путем было списано 31 340 манатов.

Как передает 1news.az, МВД информирует, что киберпреступники использовали разнообразные схемы для хищения средств в размере от 22 до 7845 манатов с карт граждан. Ведомство обращается к населению с призывом проявлять максимальную осторожность при работе с банковскими данными, напоминая о конфиденциальности CVV/CVC, OTP, логинов, паролей и PIN-кодов.

В МВД подчеркивают, что передача этой информации третьим лицам чревата потерей всех средств или оформлением кредита на имя владельца карты.

Гражданам настоятельно рекомендуется быть бдительными в отношении подозрительных звонков и сообщений с предложениями быстрого заработка или страхования.