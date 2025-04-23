Новое назначение в Госагентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации

Назначен новый председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Как передает 1news.az, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана подписал приказ о назначении Рамина Алик оглу Рзаева на должность председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

Рамин Рзаев родился в 1977 году и является выпускником юридического факультета Анкарского университета (Турция), который он окончил в 2000 году. Его карьера включает работу на руководящих позициях в ООО "Центральная клиника" при Специальной медицинской службе Президента Азербайджанской Республики (2003-2018 гг.), где он возглавлял юридический отдел и Ревизионный департамент. В период с 2019 по 2021 год Рзаев занимал пост директора в ООО "Azeract Consulting".

До своего нынешнего назначения, с 2021 года, Рамин Рзаев занимал должность заместителя председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.