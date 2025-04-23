Оползень обрушил дорогу в Азербайджане

В Шамахинском районе произошел серьезный оползень, повлекший значительные разрушения на автомобильной дороге Чабаны-Энгерхан.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в результате схода оползня обрушилась часть дорожного полотна, что создало крайне опасную ситуацию для движения транспорта. Зафиксированы серьезные повреждения: на одной из полос образовалась глубокая яма глубиной 1 метр и шириной 4 метра. Кроме того, повреждено асфальтовое покрытие и полностью разрушена обочина дороги.

Местные жители отмечают активизацию оползневых процессов, усугубленную недавними продолжительными дождями.

В настоящее время движение между селом и районным центром не полностью прекращено, однако проезд через зону оползня представляет серьезную угрозу для автомобилей. Прибывшие на место работники дорожной службы провели осмотр территории и оградили опасный участок предупреждающими знаками и сигнальными лентами.