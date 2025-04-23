Наркокурьеры на Toyota Prius задержаны на границе с Ираном

Азербайджанские пограничники предотвратили крупную попытку контрабанды наркотиков из Ирана с применением беспилотника.

Как передает 1news.az, согласно информации Государственной пограничной службы, инцидент был зафиксирован в зоне ответственности пограничного отряда "Гёйтепе".

В результате проведенной операции были задержаны трое подозреваемых, передвигавшихся на автомобиле Toyota Prius с госномером 54-BK-650 в направлении государственной границы. Задержанными оказались жители Масаллинского района Мехралиев Намик Хамиль оглу (1996 года рождения), Бабаев Пейман Ахмед оглу (1993 года рождения) и житель Баку Джавадов Мухаммед Рашид оглу (1993 года рождения).

Следствием установлено, что данные лица прибыли с целью незаконного вывоза 53 килограммов 865 граммов наркотических средств.

В настоящее время по данному факту продолжаются оперативно-следственные действия.