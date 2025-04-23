Более 10 известных ресторанов Баку наказаны за нарушения

Сотрудники 11-го Регионального управления экологии и природных ресурсов совместно с Группой мониторинга загрязнения окружающей среды провели плановые проверки в заведениях общественного питания и ресторанах города Баку.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, в ходе мониторинга и замеров установлено превышение допустимых норм выбросов в атмосферу от ряда бакинских домов торжеств и ресторанов, включая Neolit City, Sapfir, Great Events Hall, Orion, Movida Plaza, Afrodita, Bibi, Venesiya, Qəbələ, Ada Təpə, Maxara, Quzu Qabırğası, Xan Qızı, Səhər Mehi и Manqalüstü, передает 1news.az.

"В отношении ответственных лиц данных объектов составлены административные протоколы и принимаются меры для наложения штрафа в размере 2500 манатов на каждый объект", - заявила И.Ибрагимова.

Пресс-секретарь также обратилась к владельцам предприятий общественного питания и ресторанов с призывом обеспечить соответствие технических параметров очистных сооружений установленным стандартам и предотвращать загрязнение атмосферного воздуха.