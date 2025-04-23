Правда ли, что похищают детей из школ в Зардабе?

В социальных сетях получила широкое распространение аудиозапись, в которой сообщается о попытке похищения ребенка в средней школе №2 имени Шихали Гурбанова в городе Зардаб, вызвавшая обеспокоенность родителей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел, лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов опроверг эту информацию. В ответ на запрос редакции сайта он заявил, что распространяемые в социальных сетях сведения о похищении детей не являются правдой и не имеют под собой никаких оснований.

«В правоохранительные органы не поступало никакой информации о похищении детей. По поводу упомянутых заявлений было проведено расследование, и новость об инциденте, якобы произошедшем по указанному адресу, не подтвердилась. Мы призываем граждан не распространять неподтвержденные и подобные слухи», - подчеркнул представитель МВД.