ГЭЦ обнародовал проходные баллы в вузы на 2025 год

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) выпустил второй номер журнала "Абитуриент".

Как сообщает 1news.az, в журнале на азербайджанском и русском языках опубликованы проходные баллы, сложившиеся по итогам конкурса 2024 года при приеме в высшие учебные заведения по различным специальностям. Кроме того, в издании представлены разъяснения к некоторым тестовым заданиям, используемым на вступительных экзаменах, а также полезные рекомендации для абитуриентов.

Следует отметить, что в текущем году при выборе специальностей поступающие ориентируются на проходные баллы, сформированные именно в предыдущем, 2024 году.

Доступ к материалам журнала осуществляется на платной основе.