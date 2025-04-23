В Агджабеди близ канала обнаружены боеприпасы

В селе Ашагы Авшар Агджабединского района на берегу оросительного канала было обнаружено оружие и боеприпасы.

Бардинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана сообщает об изъятии сотрудниками полиции одного автомата Калашникова, 25 патронов и магазина к нему, передает 1news.az.

Помимо этого, в результате мероприятий, проведенных Агджабединским районным управлением полиции, местные жители добровольно сдали 7 охотничьих ружей различных моделей, на которые отсутствовали необходимые документы.