В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Синоптики выпустили «желтое» предупреждение в связи с ветреной погодой, ожидаемой 24-25 апреля в некоторых регионах Азербайджана.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Сообщается, что в соответствии с «желтым» предупреждением, в Нахчыванской АР, Кяльбаджарском, Лачинском, Зангиланском, Исмаиллинском, Шамахинском, Гобустанском, Гёйгёльском, Геранбойском, Дашкесанском, Гядабейском, Хачмазском, Шабранском, Сиязаньском, Хызинском, Гусарском, Габалинском, Евлахском, Бардинском, Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Гахском, Шекинском, Огузском, Балакенском, Загатальском, Лерикском и Ярдымлинском районах, а также в Мингячевире, Ширване, Гяндже и Нафталане западный ветер усилится до 13,9-20,7 м/с.