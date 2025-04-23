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В Имишли более 18 тыс. абонентов временно останутся без газа

Фаига Мамедова17:50 - Сегодня
В Имишли более 18 тыс. абонентов временно останутся без газа

Завтра, 24 апреля, в 24 населенных пунктах Имишлинского района ожидаются временные отключения газа.

Как передает 1news.az, об этом проинформировали в производственном объединении "Азеригаз".

Согласно сообщению, в связи с проведением ремонтно-монтажных работ, 24 апреля с 10:00 и до окончания работ будет приостановлено газоснабжение в городе Имишли (центр), 20 селах, 3 поселках (всего 18 190 абонентов), а также в селах Нахарлы и Мазрали Саатлинского района (370 абонентов).

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