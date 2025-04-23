В Пекине состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ФОТО
23 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с государственным визитом в Китайской Народной Республике.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Китайская делегация была представлена Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, а азербайджанская делегация – Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
Прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Китайской Народной Республики.
Начальник почетного караула отдал рапорт главе нашего государства.
Президент Азербайджана обошел строй почетного караула.
Главы государств сделали официальное фото.