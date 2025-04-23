Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Китая Си Цзиньпином в расширенном составе - ФОТО

23 апреля в Пекине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в расширенном составе.

Председатель Си Цзиньпин с удовлетворением отметил развитие и достижения Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.

В ходе беседы с удовлетворением была упомянута Совместная декларация о стратегическом партнерстве, принятая между нашими странами в ходе встречи в Астане в прошлом году. Было отмечено, что благодаря Совместному заявлению, которое сегодня подпишут главы государств, уровень всестороннего стратегического партнерства поднимется еще на одну ступень.

Были затронуты вопросы сотрудничества и взаимной поддержки наших стран в рамках международных организаций, в том числе ООН, Шанхайской организации сотрудничества и других институтов.

Выразив удовлетворение председательством Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Председатель Китайской Народной Республики заявил, что в этом направлении имеются широкие возможности для сотрудничества.

На встрече с удовлетворением было подчеркнуто, что Азербайджан и Китай всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга. Глава нашего государства отметил, что всегда поддерживал политику «Одного Китая» и однозначно осудил проведенные на Тайване выборы. Были подчеркнуты совместные усилия Азербайджана и Китая в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Си Цзиньпин высоко оценил деятельность Азербайджана по успешному проведению СОР29 и представлению интересов Глобального Юга.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за это, напомнил, что в рамках СОР29 были приняты важные решения по глобальной климатической повестке.

Глава нашего государства в свою очередь коснулся развития Китая под мудрым руководством Си Цзиньпина.

Было отмечено наличие больших возможностей для сотрудничества между нашими странами в сфере возобновляемой энергии, подчеркнуто, что между соответствующими структурами Азербайджана и китайскими компаниями уже подписаны многочисленные документы в этой области и реализуется практическое сотрудничество.

На встрече были затронуты итоги последнего заседания Межправительственной комиссии, а также подчеркнуты вопросы сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах.

Положительно оценен рост за последнее время товарооборота между двумя странами более чем на 20 процентов.

Председатель Китайской Народной Республики с удовлетворением напомнил, что Азербайджан был одной из первых стран, поддержавших проект «Один пояс, один путь». Были обсуждены перспективы сотрудничества между нашими странами в рамках данного проекта.

С удовлетворением отмечена наблюдающаяся в последнее время динамика роста объемов грузоперевозок из Китая в Европу по Среднему коридору, подчеркнуто наличие хороших возможностей для сотрудничества в этом направлении.

Было отмечено, что, как указано в Совместном заявлении о стратегическом партнерстве, Азербайджан поддерживает инициативы Китая по вопросам глобальной безопасности, глобального развития и глобальных цивилизаций, а также единой судьбе человечества, в этой связи затронуты вопросы сотрудничества.

Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на предстоящие в Китае Саммит Шанхайской организации сотрудничества и ряд торжественных мероприятий, которые будут организованы в его рамках.

Глава нашего государства с удовлетворением принял приглашение.