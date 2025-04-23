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В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы - ФОТО

First News Media11:35 - Сегодня
В Пекине подписаны азербайджано-китайские документы - ФОТО

23 апреля в Пекине с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина состоялась церемония подписания азербайджано-китайских документов.

Сначала Президент Ильхам Алиев и Председатель Си Цзиньпин подписали «Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой об установлении всестороннего стратегического партнерства».

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз владельцев общегражданских паспортов» и «Меморандум о взаимопонимании между Агентством по разминированию Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Китайской Народной Республики об укреплении сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Китая Ван И.

«Договор между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам» подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и министр иностранных дел Китая Ван И.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве» подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и директор Агентства международного развития и сотрудничества Китая Чэнь Сяодун.

«Протокол между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере науки и технологий» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр науки и технологий Китая Инь Хэцзюнь.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством юстиции Азербайджанской Республики и Министерством юстиции Китайской Народной Республики» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр юстиции Китая Хэ Жун.

«Протокол между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики о культурном сотрудничестве на 2025-2029 годы» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр культуры и туризма Китая Сунь Ели.

«Меморандум о взаимопонимании между Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики и Национальным управлением интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и руководитель Национального управления интеллектуальной собственности Китая Шэнь Чанъюй.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в космической сфере и использованию космического пространства в мирных целях между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Национальным космическим управлением Китая (CNSA)» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и руководитель Национального космического управления Китая Хан Цзюй.

«Меморандум о взаимопонимании между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и Китайской инвестиционной корпорацией» подписали исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики Исрафил Мамедов и председатель и исполнительный директор Китайской инвестиционной корпорации Чжан Цзыай.

«План сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы «Один пояс, один путь» подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель Государственного комитета развития и реформ Китая Чжэн Шаньцзе.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области зеленого и низкоуглеродного развития между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики» подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и председатель Национальной комиссии по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе.

«Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере промышленности между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр промышленности и информационных технологий Китая Ли Лычэн.

«Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках» подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Китая Лю Вэй.

«Меморандум о взаимопонимании по углублению двустороннего сотрудничества в области безбарьерной торговли между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики» и «Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в сфере цифровой экономики между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством коммерции Китайской Народной Республики» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

«Договор об обмене новостями и сотрудничестве между Азербайджанским государственным информационным агентством (АЗЕРТАДЖ) и информационным агентством Синьхуа» подписали посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и президент китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа.

«Соглашение о сотрудничестве между Закрытым акционерным обществом «Азербайджанское телевидение и радиовещание» и Китайской

медиагруппой» подписали посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и президент Китайской медиакорпорации Шэнь Хайсюн.

«Меморандум о взаимопонимании по укреплению сотрудничества в сфере цифровой экономики между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Национальным бюро данных Китайской Народной Республики» подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и глава Национального бюро данных Китая Лю Лехун.

«Письмо о намерениях об установлении побратимских отношений между городом Нахчыван Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики и городом Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики» подписали посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов и мэр города Урумчи Китая Яхуп Пайдулла.

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