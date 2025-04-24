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Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с главой компании Energy China - ФОТО

First News Media08:55 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с главой компании Energy China - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля в Пекине встретился с председателем правления компании China Energy Engineering Corporation Limited (Energy China) Сун Хайляном.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

На встрече было подчеркнуто, что компания China Energy Engineering Corporation Limited в настоящее время реализует в Азербайджане несколько проектов. В частности, она является подрядчиком мегапроекта ветроэнергетики мощностью 1 гигаватт в Каспийском море. China Energy Engineering Corporation Limited вложила инвестиции в проект солнечной энергии и другие проекты в Физулинском районе.

Сун Хайлян выступил с предложениями о сотрудничестве возглавляемой им компании с Азербайджаном по энергетическим коридорам.

Глава государства коснулся приоритетности и стратегического характера сотрудничества с компанией China Energy Engineering Corporation Limited.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о долгосрочном совместном проекте энергетического планирования. Следует отметить, что документ об этом также был подписан в рамках государственного визита Президента Азербайджана в Китай.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с созданием в Азербайджане в будущем центра энергетических исследований. С учетом большого опыта компании в области водного управления состоялся обмен мнениями о сотрудничестве и в этой сфере.

Отметим, что компания, сфера деятельности которой, наряду с проектами в области возобновляемой энергии, охватывает и такие направления, как водородная энергия, хранение энергии и строительство крупных электросетей, имеет 256 филиалов в 147 странах. В настоящее время она реализует 416 проектов и контролирует 50 процентов рынка возобновляемой энергии Китая.

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