Когда в Баку откроется новая магистраль? - ВИДЕО

В Баку активно строят альтернативные дороги для предотвращения пробок.

Как передает 1news.az со ссылкой на Xəzər xəbər, дорожное строительство от улицы Гасана Алиева до станции метро «Кероглу» идет полным ходом.

Эта новая магистраль, прокладываемая Государственным агентством автомобильных дорог, пройдет параллельно проспектам Зии Буньядова и Гейдара Алиева.

Кроме того, на пересечении улицы Алияра Алиева с новой трассой запланировано строительство 410-метрового тоннеля, и сейчас на этих участках ведутся работы. Ожидается, что дорога будет сдана в пользование через полтора года.

Детали - в видео.