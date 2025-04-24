Jony стал дважды номинантом на премию МУЗ-ТВ - ВИДЕО

7 июня на площадке Live Арена в Москве состоится 20-я юбилейная церемония Премии МУЗ-ТВ, получившая название «Легенда».

Популярный певец Jony (Джахид Гусейнли) будет бороться за премию МУЗ-ТВ в двух номинациях:

- «Лучший исполнитель»

- «Лучшее лирическое видео» (клип «Мне не больно»).

Отметим, что в номинации «Лучший исполнитель» также представлены Сергей Лазарев, Дима Билан, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Мот и Xolidayboy.

В номинации «Лучшее лирическое видео», помимо Jony, бороться за премию будут 5 Утра и Ваня Дмитриенко («Не представляешь»), Мот («Когда мужчина влюблен»), Akmal’ («Раневская»), Владимир Пресняков («Только ты никогда»), Баста, Mona («Не забывай»), Комната культуры («Все они о тебе») и Стас Михайлов и Люся Чеботина («Двое одиночек»).

Отметим, что online-голосование уже стартовало.

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