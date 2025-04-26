Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Интервью главы государства было показано по этому телеканалу 25 апреля.

Представляем это интервью.

Корреспондент Лю Син: Ваше превосходительство Президент Алиев, добро пожаловать на «Диалог лидеров».

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

- Для меня большая честь снова видеть Вас на этом мероприятии. Это Ваш первый государственный визит в Китай за последние шесть лет. Свой прошлый визит и уровень двусторонних отношений Вы охарактеризовали как очень хорошие. Если бы я попросила Вас использовать прилагательное, чтобы описать нынешнюю поездку и уровень двусторонних отношений, что бы Вы ответили?

- Ответил бы, что они отличные. Вы правы. Это мой визит за последние шесть лет. Но за истекший период у меня была возможность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином несколько раз. В последний раз мы встречались в июле прошлого года в кулуарах одного международного мероприятия, на котором была принята Декларация о стратегическом партнерстве. Это была очень важная веха в нашем сотрудничестве, в результате чего наши отношения поднялись на более высокий уровень. Сегодня, несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло менее года, мы подписали с Председателем Си Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Таким образом, мы подняли уровень наших отношений еще выше. Было подписано еще двадцать документов, которые охватывают широкий спектр областей. Так что я бы сказал, что отношения у нас прекрасные, как и сам визит. Я очень доволен результатами.

Во-первых, для меня большая честь быть приглашенным в Китай с государственным визитом со стороны Председателя КНР Си Цзиньпина. Атмосфера, гостеприимство и дружба, а также содержание наших обсуждений действительно очень вдохновляют. Мы подняли наши отношения на высокий уровень.

- Отлично, поздравляю Вас.

- Спасибо.

- Но заметили ли Вы что-то, что отличало бы эту поездку от прошлой? Или может что-то произвело на Вас впечатление на личном уровне?

- Сегодня, во время встреч с китайским руководством, я подчеркнул, что вижу развитие при каждом посещении вашей страны. Я вижу много новых инфраструктурных проектов, новые здания, красивые города. И я поздравил своих друзей с выдающимися достижениями Китая в социально-экономическом развитии и на международной арене. Я всегда приезжаю сюда с большим удовольствием. Я был здесь много раз. Мой первый визит в Китай состоялся в 2005 году. Поэтому на протяжении этих двадцати лет я был свидетелем стремительного развития и необычайных преобразований в стране. Наглядные примеры ваших достижений, а также доступная мне информация об экономических показателях Китая свидетельствуют о правильном выборе вашей страны. С чем вас и поздравляю.

- Спасибо. Недавно на одном международном форуме Вы сказали: «Это очень важная веха в двусторонних отношениях между Китаем и Азербайджаном, поскольку сотрудничество в формате стратегического партнерства с такой великой страной, как Китай, имеет для нас огромное значение». Поэтому позвольте расширить эту тему, раз уж вы подняли отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Что конкретно это будет означать для двусторонних отношений и для народа Азербайджана?

- Прежде всего, текст Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве охватывает широкую программу действий в двусторонних отношениях. Наши страны демонстрируют солидарность и дружбу по вопросам, представляющим обоюдный национальный интерес. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы решительно поддерживаем политику «Одного Китая». Азербайджан был одной из первых стран, которая публично и открыто осудила незаконные выборы на Тайване.

Другая часть Заявления охватывает широкий круг вопросов, в том числе торговлю, транспорт, межличностные контакты, гуманитарное партнерство и, конечно, нашу совместную инициативу. Поэтому содержание этого документа очень важно. Поэтому подписание декларации с такой страной является действительно важным достижением для Азербайджана.

Могу сказать, что Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве со многими странами нашего региона, а также с некоторыми европейскими странами, но Китай является сильнейшим государством среди них. Вот почему я думаю, что чрезвычайная важность этого документа очевидна.

-У Вас с Председателем Си очень хорошие отношения. Вы встречались друг с другом по разным поводам. Как вы обычно взаимодействуете друг с другом, и что Вы скажете о нем, как о государственном лидере?

- У нас очень дружеские отношения. На одной из встреч он назвал меня хорошим другом Китая. Для меня это было своего рода наградой. Мне всегда приятно встречаться и говорить с Председателем Си очень искренне и открыто. У нас было достаточно времени пообщаться как во время переговоров, так и во время официального приема. Таким образом, мы охватили многие вопросы региональной стабильности, безопасности и международных отношений. Для меня всегда важно знать его позицию во время наших обсуждений по разным вопросам, потому что он очень опытный государственный деятель, человек, которого я глубоко уважаю, человек, обладающий очень глубокими знаниями и придерживающийся очень твердой позиции в отношении национальных интересов Китая. В целом, такое же отношение он проявляет и к вопросам глобального уровня.

Как вы, наверное, знаете, Азербайджан присоединился к ряду инициатив Председателя Си Цзиньпина, касающихся нашего общего развития, безопасности и цивилизации.

Мы разделяем его точку зрения. Мы были одной из первых стран, которая открыто поддержала, а затем присоединилась к инициативе «Один пояс, один путь», реализовав таким образом множество инфраструктурных проектов в нашей стране. Поэтому мне действительно всегда приятно встречаться с господином Си Цзиньпином. Будучи лидером одной из самых могущественных стран в мире, он также очень скромный и очень дружелюбный человек. Во время общения он умеет создавать атмосферу, в которой оба собеседника чувствуют себя старыми друзьями.

- Это здорово слышать. Я смотрела новости сегодня и слышала оригинальную речь на встрече с Вами в Большом зале народных собраний, и меня очень впечатлило то, что он упомянул первоначальные стремления к установлению дипломатических связей между двумя странами. И в связи с этим мы должны поговорить о Вашем покойном отце, который сыграл очень важную роль в установлении дружеских и, я бы сказала, дальновидных отношений с Китаем. Тогда Китай еще не набрал такую мощь, скажем так, с точки зрения экономических отношений. Что бы Вы сказали своему отцу, Вашему покойному отцу, видя те изменения, которые Вы наблюдаете, и уровень отношений?

- Вы абсолютно правы. Он сыграл важную роль в построении отношений между двумя странами на прочной основе. Поэтому, когда он стал Президентом, визит в Китай был одним из его первых визитов, я думаю, через год он посетил Китай.

- В начале 1990-х.

- Да, это было, по-моему, в 1994 году. И это был день, когда мы построили эти отношения. Его наследие дорого для всех нас. Мы следуем его путем, в том числе в наших внешнеполитических приоритетах. И Китай среди этих приоритетов занимает особое место. Безусловно, за последние двадцать лет мир изменился. Изменился и Азербайджан.

Но приоритеты не изменились. Я думаю, если бы он видел нас с небес, видел нынешнее состояние наших отношений, он гордился бы Азербайджаном и азербайджано-китайскими отношениями.

- Вы упомянули о реформах, начатых Вашим отцом. Вы также начали проводить широкомасштабные реформы. Могли бы Вы сейчас сообщить о проделанной Вами работе, о том, что страна действительно смогла перейти от простого экспорта природных ресурсов к созданию современной, экологически чистой промышленности? Что Вы можете сказать нам об этом? И какую роль в этом сыграл Китай?

- Пример Китая, его модернизации и реформ вдохновляет многие страны. Вопрос в том, как страны используют этот опыт, как лидеры разных стран могут извлечь уроки из положительного опыта других стран. Могу сказать, что путь прогресса Китая очень вдохновил нас. Поэтому моей главной целью, когда я занял этот пост, было сохранение политической и социальной стабильности в стране. В то время страна была очень бедной. Конечно, были попытки повлиять на нашу политику, вмешательства в наши внутренние дела со стороны различных западных кругов. И в этих обстоятельствах сохранение политической стабильности и безопасности было задачей номер один. Потому что я ясно понимал, что без этого мы не сможем развиваться. И это было сделано.

Затем мы начали строить сильную экономику. Сегодня внешний долг Азербайджана составляет менее 7 процентов от ВВП. А наши валютные резервы в 14 раз превышают наш внешний долг. Так мы сократили безработицу, бедность до уровня 5 процентов. Мы диверсифицировали нашу экономику. И также, как вы упомянули, зеленая повестка является одним из основных приоритетов. Так что Китай играет очень важную роль в этом, потому что солнечные панели, которые были установлены в Азербайджане, сделаны в Китае.

- Я слышала это. Вы говорили об этом. И я действительно рада, что зеленая энергетика является новой перспективной областью. Вы можете сказать, как, по-Вашему, две страны могут раскрыть больший потенциал с точки зрения сотрудничества в области зеленой энергетики, какие ощутимые улучшения это принесет народу Азербайджана?

- В настоящее время китайские компании работают в качестве подрядчиков с инвесторами, компаниями, которые инвестируют в зеленую энергетику Азербайджана. На данный момент контракты, которые мы подписали и которые сейчас находятся на стадии реализации, дадут нам к 2030 году 6500 мегаватт возобновляемой энергии. Просто для сравнения: общая установленная мощность Азербайджана составляет 8000 мегаватт. Таким образом, через пять лет мы почти удвоим сегодняшний объем производства электроэнергии. 6000 мегаватт будет давать солнечная и ветровая энергетика, 500 мегаватт – гидроэнергетика. Это будет иметь решающее значение для нас, потому что мы перестанем использовать в основном природный газ для производства электроэнергии. У нас будет электроэнергия из возобновляемых источников, и мы будем экспортировать природный газ на международные рынки и, конечно, получать большую прибыль. В то же время мы будем экономить энергию для внутренних нужд. Уже приобретено 160 электробусов, которые уже курсируют по улицам. И все довольны. Мы заключили контракт на приобретение еще 200 автобусов. И самое главное, в этом году мы, надеюсь, начнем совместное производство электробусов BYD в Азербайджане в объеме 500 автобусов в год. Таким образом мы планируем полностью переключить общественный транспорт Баку на зеленый режим. В дальнейшем этот процесс затронет и все остальные города страны. Итак, у нас есть действительно уникальная возможность в двусторонних отношениях в том что касается возобновляемых источников энергии, потому что это соответствует нашей стратегии и вашей повестке дня.

- И сегодняшнее подписание документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве придаст больше политического импульса для такого рода инициативы.

- Именно.

- Мы говорили, и я немного хочу пить. Чай прямо перед нами.

- Я понимаю, что вы имеете в виду.

- Я уже некоторое время поглядываю на него. Это настоящее удовольствие. Я впервые пробую азербайджанский чай.

- Правда?

-Да, и он такой красивый, и чашка.

- Да, это национальный вид стакана. Форма груши. Такая форма на самом деле нужна для того, чтобы сохранять тепло, потому что мы обычно пьем чай очень горячим.

- Очень горячим, я поняла.

- Чтобы он не остывал. Эта форма сохраняет дно горячим.

- Я поняла. Это определенно добавляет вкуса.

- Но я заметил, что в Китае чай подают не очень горячим. Это правда?

- Тоже очень горячим. Может быть, потому что вы гости, вас не хотят обидеть. Поэтому они очень вежливы и осторожны. Но у нас много общего, например, в плане чая. Мы все любим пить чай, но с особенностями. И это подводит нас, если позволите, ко многим вещам. Знаете, я могу рассказать, например, о древнем Шелковом пути. Или мы можем поговорить о контактах между людьми, туризме. Я понимаю, что ваша страна в одностороннем порядке отменила визы для китайских туристов примерно год назад. И теперь, во время этого визита, не могли бы Вы поделиться с нами последними новостями?

- Да, это отличная новость, что сегодня мы подписали полностью безвизовый режим для владельцев всех паспортов, обычных паспортов. И мы очень благодарны нашим китайским друзьям, что они сделали ответный шаг. Как вы правильно заметили, в прошлом году мы в одностороннем порядке отменили визы для граждан Китая. Это было впервые.

- Азербайджан впервые сделал это в отношении зарубежной страны?

- Впервые в одностороннем порядке.

- Так что к Китаю действительно особое отношение.

- Да, это правда. Да, именно так. Обычно мы это делали на двусторонней основе. Но в данном случае мы сделали это в одностороннем порядке, чтобы продемонстрировать нашу дружбу и чистосердечность. Сегодня мы также говорили с нашими коллегами об увеличении количества авиарейсов. На сегодняшний день, думаю, это шесть или семь рейсов в неделю. Учитывая, что в прошлом году после отмены визового режима мы приняли почти в два раза больше китайских гостей, надеемся, что это число будет только расти. Сегодня я узнал, что количество китайцев, путешествующих за границу, составляет 150 миллионов. На одной из встреч я как-то сказал, что Азербайджану будет достаточно и одного процента от этого количества. Потому что мы, естественно, хотим развивать туристический сектор страны. У нас есть географические преимущества, включая Каспийское море, горнолыжные курорты, леса и реки, и даже полупустынные зоны. Так что каждый сможет найти себе в Азербайджане место по душе, вдобавок попробовав очень вкусные блюда местной кухни в кругу гостеприимных азербайджанцев. Нам просто нужно презентовать себя, сделать презентацию страны. И, конечно, отменить визовый режим с дружественными странами. Действительно, сегодня исторический день, и очень хорошие новости для граждан Азербайджана. Они могут просто купить билет и приехать в Китай.

- А что с другой стороны? Насколько важно для азербайджанцев или других людей, путешествующих через Азербайджан, приехать в Китай, увидеть все своими глазами, приехать с целью учебы, работы? Я на самом деле знаю молодого человека, который приехал в Китай в летний лагерь «Одного пояса, одного пути». И остался. Сейчас он учится в докторантуре. И он нашел для себя новое будущее.

- Да, определенно. Мы хотим, чтобы больше азербайджанцев приезжали в Китай для учебы и работы. На самом деле, сегодня мы также обсуждали наше сотрудничество в сфере образования. В наших странах обучается более 100 студентов.

- Это слишком мало.

- Это слишком мало, да. Я уверен, что число студентов должно расти, особенно с учетом потенциала в технологическом развитии, в частности, в области искусственного интеллекта. Мы хотим соответствовать мировым тенденциям. Я думаю, существует прекрасная возможность, чтобы большее количество студентов из Азербайджана приезжало сюда.

И также, я думаю, стоит подумать о Китайско-Азербайджанском университете в Азербайджане. Сейчас мы находимся на этапе оценки этой возможности. Но, безусловно, чем больше люди путешествуют, чем больше они узнают культуру, знакомятся с разными людьми, тем теснее связи между странами. Потому что, да, мы принимаем политические решения. Мы стратегические партнеры, которые дружат на уровне лидеров и правительства. Но нам нужно, чтобы и наши граждане стали ближе, дружили между собой.

- Однозначно. И не только для путешествий, но и для товарообмена. (Пробует азербайджанский чай) Очень вкусно. А с лаймом, лимоном и сахаром, наверное, еще вкуснее. Будем пить еще. Кстати, этот чай из Азербайджана.

- Да, знаю.

- У азербайджанского чая другой вкус.

- Кстати, эта минеральная вода из Азербайджана тоже очень вкусная и очень полезна для здоровья.

- «Истису»?

- Истису – значит теплая вода. Она берется из родника с почти горячей водой.

- Хорошо. Я уверена, что китайцы заглянут в свои аккаунты на Taobao или JD с тем, чтобы найти это. Но, да, действительно, с точки зрения торговли, Азербайджан значительно нарастил свои темпы с Китаем. Китай является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

- Уже в четверке.

- Китай является крупнейшим экспортером или источником импорта номер один.

- Точно.

- Так что Вы думаете об интернет-торговле под эгидой «Одного пояса, одного пути», проектах по инфраструктурной и товарной связанности? Что это принесет людям и бизнесу с обеих сторон?

- Да, то что вы говорите, очень важно, потому что Китай на самом деле является партнером номер один по импорту и партнером номер четыре по товарообороту. Мы открыли шесть азербайджанских торговых домов в Китае. Уже начали экспортировать вино в Китай. Мы хотим иметь большую долю на вашем рынке. А что касается «Одного пояса, одного пути», для нас эта инициатива — не только своего рода транзитный маршрут. Мы хотим строить бизнес вдоль маршрута, потому что имеем выгодное географическое положение. Мы расположены на транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. А что касается транспортно-коммуникационных проектов, вся необходимая инфраструктура, включая железные дороги, морские порты, автострады и восемь международных аэропортов, уже построена. У нас одна из крупнейших в мире авиационных компаний по перевозке грузов. Поэтому наша цель – построить бизнес вдоль этих маршрутов. И, конечно, мы рассчитываем в этом на китайские компании. Буквально меньше недели назад на бизнес-форуме, на котором присутствовали различные компании из обеих стран, был подписан ряд инвестиционных соглашений с Азербайджаном на сумму более 300 млн долларов. Сегодня я сказал коллегам, что для нас это хорошая цифра. Но думаю, что она может быть и больше.

- Может какая-то конкретная цифра на, скажем, двухлетний или пятилетний срок?

- Ну, хотелось бы говорить о миллиардах, и я думаю, что это абсолютно реалистично. Поэтому сейчас наша цель – развитие сектора возобновляемых источников энергии, развитие транспорта и производства. Для этого у нас есть квалифицированная рабочая сила. Растет наше население, растет рынок. Вести бизнес в Азербайджане с точки зрения налогов и различных правовых требований очень просто. Так что много стимулов. Я думаю, что нам просто нужно объединить стороны и предоставить больше информации о бизнес-возможностях Азербайджана китайским предпринимателям.

- Азербайджан, как Вы упомянули, является одной из первых стран, публично поддержавших инициативу «Один пояс, один путь». Эта инициатива вступила во второе десятилетие, и еще многое предстоит сделать. Каково Ваше видение ее дальнейшего развития?

- Мы уже создали совместное предприятие с нашими соседями, чтобы сделать прохождение грузов намного проще и быстрее. Сегодня, например, в том, что касается транспортной инфраструктуры, а также административных реформ в нашей таможне, включая цифровизацию, время доставки грузов из Китая к Черному морю через Азербайджан составляет всего от 10 до 12 дней. В прошлом году объем транзита между Китаем и Азербайджаном вырос на целых 86 процентов. Как я уже сказал сегодня, это только начало.

Думаю, транспортные маршруты через Азербайджан станут одними из самых безопасных, коротких и привлекательных среди существующих альтернатив.

- Желаю Вам успехов в этом. Уверена, что китайский бизнес оценит преимущества Азербайджана. Мой вопрос касается стратегического расположения Азербайджана в региональной политике. Ваша страна — ключевой узел, связывающий Европу и Азию, а также важный транзитный пункт для Центральной Азии и Западного Китая. Какой Вы видите роль Азербайджана в этом регионе и какие шаги предпримете для содействия миру и процветанию?

- Вы абсолютно правы. Азербайджан находится аккурат между Азией и Европой, между Севером и Югом — оба транспортных коридора проходят через Азербайджан. Но чтобы стать по-настоящему значимым транзитным государством, нужно поддерживать хорошие отношения с соседями и соседями соседей. Это и есть наша цель. И я думаю, что мы этого достигли.

- Вы говорите о соседях и соседях соседей, что очень важно, потому что Шанхайская организация сотрудничества является очень важной региональной платформой, и все больше стран присоединяются к ней. Азербайджан является партнером по диалогу. Также в этом году Китай официально принимает на себя председательство по принципу ротации. Как Вы смотрите на роль организации такого рода для региона и, возможно, для более широкого региона? Что Вы думаете о значимости шанхайского духа, который выражается во взаимном доверии, взаимной выгоде, равенстве, обсуждениях, уважении к многообразию цивилизаций и стремлении к общему развитию.

- Все, что вы упомянули, является частью нашей политики и нашей повестки дня. Азербайджан является убежденным сторонником многосторонности. И, конечно, мы хотим быть ближе к Шанхайской организации сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин пригласил меня принять участие в саммите. Так что я снова приеду в Китай через несколько месяцев.

- О, спасибо, что сообщили нам.

- Да, и я думаю, что это будет полезно для организации и для Азербайджана, если мы будем ближе, потому что мы находимся на западной стороне Каспия. В то же время мы являемся страной Южного Кавказа, с сильными политическими связями, с проектами транспортной инфраструктуры. Как стратегические партнеры Китая, мы, безусловно, видим значительные возможности для сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

- Азербайджан также является частью Глобального Юга — важной силы в современном мире. Как Вы оцениваете потенциал взаимодействия Китая и Азербайджана в многосторонних форматах? Какую роль наши страны могут играть совместно в условиях роста односторонних тенденций?

- Нам необходимо проявлять инициативу. И продолжать действовать в этом духе. Азербайджан – активный участник Глобального Юга. Мы доказали это не только председательством в Движении неприсоединения, но и во главе COP. Азербайджан возглавляет COP29, и на одноименной конференции я лично отстаивал интересы Глобального Юга, поднимая вопросы климатических угроз, критических для многих стран. Для нас Китай - лидер Глобального Юга. Так что это особая роль, которую, как мы думаем, играет Китай, объединяя страны, в частности, вокруг тех принципов.

Так называемые Бандунгские принципы Движения неприсоединения на самом деле отражают все, что вы сказали, плюс суверенитет, территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела, равенство и многосторонний подход, отсутствие доминирования какой-либо страны или группы стран. Таким образом, это принципы, которые очень близки нам, и мы отстаиваем их, защищая наши национальные интересы и являясь очень активным членом международного сообщества.

-Большое спасибо, господин Президент Алиев.

- Спасибо.

- Это было большое удовольствие. Спасибо.

- Спасибо.

2025/04/24 11:35

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Пекине дал интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.