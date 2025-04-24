Гнилые бананы из Эквадора и опасные косточки из Ирана: итоги проверки в Азербайджане - ФОТО
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АБА) сообщило о выявлении нарушений санитарных норм в партиях импортированных бананов и абрикосовых косточек.
По информации 1news.az, в 24 тоннах бананов, поступивших из Эквадора от ООО Aferol Qida, обнаружено гниение.
Помимо этого, в 320 кг абрикосовых косточек иранского производства (Bazargani Mobin Artın Nikan, импортер ООО Yedcon 2024) зафиксировано превышение допустимого уровня афлатоксина B1.
Забракованные партии были изъяты и уничтожены за пределами таможенной зоны.
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