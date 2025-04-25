Ильхам Алиев посетил церковь Пресвятой Девы Марии, выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского - ФОТО

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили католическую церковь Пресвятой Девы Марии в Баку, выразили соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

Главу государства и первую леди встретил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане епископ Владимир Фекете.

Президент Азербайджана и первая леди оставили запись в траурной книге.

Затем глава государства и первая леди побеседовали с Владимиром Фекете.

С удовлетворением вспомнив свои встречи с Папой Римским Франциском и его визит в Баку, глава государства отметил, что встреча Папы Франциска с представителями действующих в нашей стране религиозных общин в мечети Гейдара стала месседжем о важности установления единства между людьми. Президент Ильхам Алиев сказал, что Папа Франциск останется в памяти как очень простой человек, живший нуждами и чаяниями простых людей.

Первая леди Мехрибан Алиева, в свою очередь, с удовлетворением вспомнила свои встречи с Папой Франциском.

Владимир Фекете выразил признательность главе государства и первой леди за соболезнования. Он сказал, что Папа Римский, как лидер католической церкви, был примером.