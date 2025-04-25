 В Балакене принимают превентивные меры против паводков | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Балакене принимают превентивные меры против паводков

Фаига Мамедова10:05 - Сегодня
В Балакене принимают превентивные меры против паводков

В Балакене принимаются меры для предотвращения селей и наводнений.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в районном управлении эксплуатации водно-мелиоративных систем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

В связи с густой речной сетью Балакена, где протекают горные реки Мазымчай, Катехчай, Балакенчай, Деличай, Химбул и Интерчай, проводятся работы по очистке русел и укреплению берегов. Цель этих мер – защита близлежащих сел и сельскохозяйственных угодий от возможных паводков.

За первые три месяца 2025 года были проведены ремонтные работы на каменной дамбе, защищающей село Ханифа на правом берегу Балакенчая, а также начаты подготовительные работы по укреплению берегов для защиты сел Бечагарбина (левый берег Балакенчая), Катех (правый берег Катехчая) и Почтбина (правый берег Мазымчая) от селей.

Поделиться:
178

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Европейского Союза, ...

Политика

В МИД Азербайджана ответили на необоснованные заявления главы МИД Канады

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

Общество

В Азербайджане могут быть созданы специализированные суды по предпринимательским спорам

В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией

Баку впервые на Кавказе примет Авиационный энергетический форум IATA

В Ахмедли обрушилась дорога - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Крупный пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане произошло землетрясение

В Баку изменена схема движения маршрутного автобуса №10

В Азербайджане вновь повысятся пособия и пенсии в этом году

Последние новости

В Азербайджане могут быть созданы специализированные суды по предпринимательским спорам

Сегодня, 12:25

Ираклий Гарибашвили уходит из политики

Сегодня, 12:16

«Синяя вечность» и не только: Александр Орлов о новых проектах, которые вскоре удивят бакинскую публику - ФОТО

Сегодня, 12:05

В Администрации президента призвали предпринимателей активнее пользоваться строительной амнистией

Сегодня, 11:57

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ - ФОТО

Сегодня, 11:56

Мэр в Калифорнии предложил «очистить» город от бездомных, бесплатно раздавая им фентанил

Сегодня, 11:54

Армянский национальный комитет Америки возмущен тем, что Трамп не использовал термин «геноцид»

Сегодня, 11:43

Турция и Греция проведут переговоры по Эгейскому морю

Сегодня, 11:41

Таркан посвятил трогательный пост покойной матери – ФОТО

Сегодня, 11:39

Тарих Алиев: «Очень рад, что устроил день рождения Рашада Даглы в эфире» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:36

Слово «геноцид» удалено: действия ЕС вызвали гнев в соцсетях Армении

Сегодня, 11:35

Билеты на турнир UFC в Баку уже в продаже

Сегодня, 11:34

На пути к новому миропорядку: в поиске порядка в турбулентном мире

Сегодня, 11:30

Президент Ильхам Алиев принял верховного представителя Европейского Союза, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас

Сегодня, 11:14

В Киеве завершились работы на месте ракетного удара ВС РФ, 12 погибших, 87 пострадавших

Сегодня, 11:03

Баку впервые на Кавказе примет Авиационный энергетический форум IATA

Сегодня, 10:59

Саундтрек предстоящего лета: Jony и Араш спели дуэтом - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В Ахмедли обрушилась дорога - ВИДЕО

Сегодня, 10:49

Новый призыв МВД в связи с киберграбежами: «Прервите разговор при первых же подозрениях...» - ВИДЕО

Сегодня, 10:43

Ядерное напряжение в Южной Азии: Пакистан делает предупреждение

Сегодня, 10:42
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50