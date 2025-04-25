В Балакене принимают превентивные меры против паводков

В Балакене принимаются меры для предотвращения селей и наводнений.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в районном управлении эксплуатации водно-мелиоративных систем Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

В связи с густой речной сетью Балакена, где протекают горные реки Мазымчай, Катехчай, Балакенчай, Деличай, Химбул и Интерчай, проводятся работы по очистке русел и укреплению берегов. Цель этих мер – защита близлежащих сел и сельскохозяйственных угодий от возможных паводков.

За первые три месяца 2025 года были проведены ремонтные работы на каменной дамбе, защищающей село Ханифа на правом берегу Балакенчая, а также начаты подготовительные работы по укреплению берегов для защиты сел Бечагарбина (левый берег Балакенчая), Катех (правый берег Катехчая) и Почтбина (правый берег Мазымчая) от селей.