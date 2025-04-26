Президенты Азербайджана и Узбекистана обсудили ход реализации договоренностей

26 апреля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

По сообщению пресс-службы азербайджанского лидера, главы государств обсудили вопросы, связанные с дальнейшим укреплением отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о ходе практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Азербайджана в Узбекистан в августе прошлого года.

С удовлетворением отмечена плодотворная работа, проведенная в рамках «Года экономической кооперации».

Было отмечено, что с начала года товарооборот увеличился на 20 процентов, в активной фазе находятся проекты, реализуемые в машиностроении, текстильной промышленности, электротехнике, энергетике, сельском хозяйстве, туризме и многих других сферах, реализуется насыщенная совместная программа культурно-гуманитарного обмена.

Подчеркнута важность комплексной подготовки к предстоящим в этом году саммитам высокого уровня, а также очередному заседанию межправительственной комиссии, форуму регионов и ректоров, культурным мероприятиям.

Президенты Азербайджана и Узбекистана также обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня, обсудили предстоящие многосторонние мероприятия и сотрудничество в рамках Организации тюркских государств.