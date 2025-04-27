Визит президента Ирана в Азербайджан направлен на дальнейшее укрепление связей - иранский эксперт

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан направлен на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

Как заявил иранский эксперт Фаршид Бахериан агентству Trend, приход к власти в Иране нового правительства и избрание азербайджанца на пост президента Ирана способствуют развитию отношений с соседними странами, что также оказало влияние на тюркский мир в целом.

Бахериан отметил, что визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан, безусловно, приведет к улучшению двусторонних отношений. Особенно важно, что президент Ирана выбрал Азербайджан в качестве официального пункта назначения среди соседних стран после Ирака, что имеет большое значение. Важно, что Пезешкиан не посетил Оман, где проходят непрямые ядерные переговоры между Ираном и США.

«Известно, что между Ираном и США ведутся переговоры, однако между двумя странами существует взаимное недоверие. В рамках этого недоверия Иран намерен улучшить отношения с соседними странами», — подчеркнул эксперт.

«По моему мнению, отношения Ирана с Азербайджаном уже движутся в сторону развития», — добавил он.

Отметим, что 28 апреля Азербайджан посетит президент Ирана Масуд Пезешкиан.