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Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану

First News Media17:30 - Сегодня
Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо с соболезнованиями.

В послании главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент.

Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим.

Allah rəhmət eləsin!»

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