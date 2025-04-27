Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо с соболезнованиями.
В послании главы государства говорится:
«Уважаемый господин Президент.
Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим.
Allah rəhmət eləsin!»
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