Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе поздравительное письмо.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

“Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня свободы Южно-Африканской Республики.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению сотрудничества между Азербайджаном и Южно-Африканской Республикой в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания,” - говорится в письме.