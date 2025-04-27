Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Южно-Африканской Республики
Президент Ильхам Алиев направил Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе поздравительное письмо.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
“Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня свободы Южно-Африканской Республики.
Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия по укреплению межгосударственных отношений и расширению сотрудничества между Азербайджаном и Южно-Африканской Республикой в интересах наших народов.
В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания,” - говорится в письме.