 МЧС приостановило деятельность пожароопасного объекта в Баку - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

МЧС приостановило деятельность пожароопасного объекта в Баку - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:05 - Сегодня
МЧС приостановило деятельность пожароопасного объекта в Баку - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в ходе проверки, проведенной на «Сельской ярмарке», принадлежащей компании "Azər-Aqro LTD" и расположенной по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Али Мустафаева, 30/14, выявила многочисленные нарушения в области пожарной безопасности.

Как сообщили в МЧС, установлено, что выявленные недостатки создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства, передает 1news.az.

Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что любой пожар, который может возникнуть там в любой момент, быстро распространится и сделает трагедию неизбежной.

По этой причине было принято решение о приостановлении деятельности объекта, на котором были выявлены факты грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности.

Поделиться:
246

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана ...

Мнение

Тофик Аббасов: Баку и Тегеран переформатируют диалог ради общего будущего

Мнение

Политолог о визите Пезешкиана: Иран готов разрешать проблемы с Азербайджаном ...

Lifestyle

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери ...

Общество

Найденные спустя 10 дней несовершеннолетние девочки прошли психологическую экспертизу

ДТП на ключевой магистрали Баку привело к образованию затора - ВИДЕО

В Баку сильный ветер повредил корни дерева

Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся за покупки украденной банковской картой

Рейс Дубай-Москва сел в Баку из-за пьяного дебошира - ВИДЕО

В Азербайджане произошло землетрясение

В Баку задержали последователей имама из США

Последние новости

Найденные спустя 10 дней несовершеннолетние девочки прошли психологическую экспертизу

Сегодня, 18:30

ДТП на ключевой магистрали Баку привело к образованию затора - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Президент Ирана посетил могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 18:09

В Баку сильный ветер повредил корни дерева

Сегодня, 17:58

В Испании назвали вероятную причину сбоя в энергосети

Сегодня, 17:31

Председательство в Платформе НПО Глобального Юга передано Азербайджану

Сегодня, 17:30

Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding

Сегодня, 17:21

Так в Киеве отреагировали на вводимое Путиным трехдневное перемирие

Сегодня, 17:17

Конклав в Ватикане для выборов нового Папы Римского соберется 7 мая

Сегодня, 17:09

Власти Ирана назвали причину взрыва в порту Бендер-Аббас

Сегодня, 17:07

Армянский солдат покончил с собой выстрелом из автомата

Сегодня, 17:05

Блэкаут в Европе: отключение электричества и связи вызвало переполох в ряде стран

Сегодня, 16:47

Тофик Аббасов: Баку и Тегеран переформатируют диалог ради общего будущего

Сегодня, 16:38

Солист OneRepublic: «Баку чище, безопаснее и красивее Лос-Анджелеса» - ФОТО

Сегодня, 16:31

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Сегодня, 16:29

Политолог о визите Пезешкиана: Иран готов разрешать проблемы с Азербайджаном конструктивно

Сегодня, 16:23

Масуд Пезешкиан: Мы можем изучать опыт друг друга во многих вопросах

Сегодня, 16:15

В Баку перевернулся автомобиль - ВИДЕО

Сегодня, 16:13

Президент Азербайджана: Мы расширяем наши транспортные возможности и инфраструктуру

Сегодня, 16:06

Посол Лу Мэй: 5 ключевых слов о визите Президента Азербайджана в КНР - повышение, поддержка, сотрудничество, дружелюбие и будущее

Сегодня, 16:05
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50