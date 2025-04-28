МЧС приостановило деятельность пожароопасного объекта в Баку - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в ходе проверки, проведенной на «Сельской ярмарке», принадлежащей компании "Azər-Aqro LTD" и расположенной по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Али Мустафаева, 30/14, выявила многочисленные нарушения в области пожарной безопасности.

Как сообщили в МЧС, установлено, что выявленные недостатки создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства, передает 1news.az.

Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что любой пожар, который может возникнуть там в любой момент, быстро распространится и сделает трагедию неизбежной.

По этой причине было принято решение о приостановлении деятельности объекта, на котором были выявлены факты грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности.