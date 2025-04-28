Ветер опрокинул детский аттракцион в Баку - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Вчера в Баку на бульваре Бёюк Шор сильный ветер опрокинул надувной аттракцион, в котором находились дети.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), 27 апреля в 15:07 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из района бульвара Бёюк Шор, в котором сообщалось о получении детьми травм в результате падения с аттракциона.

На место происшествия была направлена бригада скорой помощи, однако на момент прибытия пострадавших обнаружено не было.