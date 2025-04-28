В Азербайджане идет снег – что известно о фактической погоде?

По данным на 9:00, на большей части территории страны наблюдаются грозы, временами ливневые дожди, а в Шахдаге идет снег.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Так, количество выпавших осадков в Губе и Гусаре составило 10 мм, в Халтане – 5 мм, в Шеки, Грызе и Шабране – 4 мм, в Огузе, Габале, Алтыагадже, Исмаиллы, Ярдымлы, Астаре, Агдаме, Гахе, Дашкесане, Гейгеле, Нафталане, Шамкире, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Сабирабаде, Джалилабаде, Нефтчале, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше и Ханкенди – до 3 мм, а в Баку и на Абшеронском полуострове – до 1 мм.

В некоторых местах дует западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 28 м/с, в Геранбое – 23 м/с, в Нафталане – 22 м/с, в Нефтчале – 20 м/с, в Гёйчае и Барде – 16 м/с.

Высота волн на море составляет 3,4 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 11 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике – 15 градусов тепла, в низменных районах – 17 градусов тепла, а в горных районах – до 8 градусов тепла.