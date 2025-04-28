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Скончался заслуженный архитектор Азербайджана

Фаига Мамедова10:53 - Сегодня
Скончался заслуженный архитектор Азербайджана

Ушел из жизни заслуженный архитектор Азербайджана Джамаледдин Гадиров (1953-2025).

Джамаледдин Гадиров родился в 1953 году в городе Гусар. Его профессиональный путь начался после окончания Азербайджанского инженерно-строительного института в 1986 году. До посвящения себя архитектуре он работал в сфере культуры и на морском транспорте.

Его карьера в архитектурной сфере включала работу в проектном институте «Автойол» и Главном управлении «Реставратор», где он прошел путь от техника до руководителя научно-проектного сектора. С 1990 по 2012 год архитектор успешно занимался частной практикой, а в период с 2012 по 2015 год возглавлял архитектурное бюро ООО "Archilit". С 2015 года и до последних дней он продолжал свою самостоятельную творческую деятельность.

Джамаледдин Гадиров оставил значительный след в архитектурном облике Азербайджана и за его пределами. Среди его наиболее известных работ:

● Проект реставрации исторической мечети Мухаммеда в «Ичеришехер» – жемчужине старого Баку.

● Величественное здание Фонда Гейдара Алиева в столице.

● Современный образовательный комплекс имени Гейдара Алиева, ставший образцом современной архитектуры.

● Спортивные сооружения, включая Олимпийский комплекс в поселке Маштага и олимпийские комплексы в Лянкяране и Барде.

● Промышленные объекты, такие как Ореховый завод в Загатале.

● Современный жилой комплекс по улице Алиакберова в Баку.

● Функциональные телестудии в Лянкяране и Евлахе.

● Культурные объекты, включая Дворец и гостевой дом имени Гейдара Алиева в Мингячевире и реконструированный «Дом ашугов» в Гядабее.

● Проект реконструкции улицы Гейдара Алиева в российском Дербенте, демонстрирующий его международное признание.

● реконструкция Центра культурологии в г. Гусар

Отметим, что за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанской архитектуры в 2016 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении Джамаледдину Бей оглу Гадирову почетного звания «Заслуженный архитектор Азербайджанской Республики». В 2017 году он также был отмечен сертификатом высшей профессиональной квалификации «Мастер-архитектор».

Память о Джамаледдине Гадирове, талантливом архитекторе и созидателе, навсегда сохранится в сердцах его коллег, учеников и всех, кто ценит его вклад в архитектурное наследие Азербайджана.

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