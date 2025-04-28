Отчет МЧС Азербайджана: более ста вызовов и 41 спасенная жизнь за неделю - ВИДЕО

За прошедшую неделю силами Министерства по чрезвычайным ситуациям был спасен 41 человек, 11 из которых - несовершеннолетние.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, за прошедшую неделю на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило множество звонков, на основании которых соответствующими структурами министерства был осуществлен 181 выезд на пожары, 29 случаев оказания помощи лицам, находящимся в беспомощном состоянии, 3 аварийно-спасательные операции в результате ДТП и 1 факт попытки суицида. В результате принятых неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизни людей.

Всего за прошедшую неделю силами Министерства по чрезвычайным ситуациям был спасен 41 человек, 11 из которых - несовершеннолетние, 5 человек были эвакуированы в безопасное место во время пожаров, 6 человек получили травмы, тела 9 погибших были переданы по назначению.