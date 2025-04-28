На одной из дорог в Баку введено ограничение скорости

В связи с наблюдаемыми в настоящее время ветреными погодными условиями на участке дороги Зыхский круг - Аэропорт в столице скоростной режим снижен до 20 км/час по некоторым полосам.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Одновременно сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом МВД разместили знак «сильный ветер» на всех информационно-скоростных табло.

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.