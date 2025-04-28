Состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана Масуда Пезешкиана - ФОТО - ВИДЕО

28 апреля состоялась церемония официальной встречи Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ирана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ирана.

Прозвучали государственные гимны Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.