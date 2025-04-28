С этой даты в Азербайджане стартует новый набор первоклассников

С 11:00 1 мая начнется процесс приема учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений Азербайджана на 2025–2026 учебный год.

Как сообщили в Управлении образования города Баку, подача заявок будет осуществляться в электронном формате через специальный портал Министерства образования и науки www.mektebeqebul.edu.az, передает 1news.az.

Электронная система приема в первый класс охватит все общеобразовательные учреждения городов и районов республики, обеспечивая равные возможности для всех будущих первоклассников.

Особо отмечается, что в текущем году около 85 тысяч детей, успешно завершивших обучение в группах дошкольной подготовки азербайджанского сектора, будут автоматически зачислены в первые классы.

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что ключевой целью данной инициативы является максимальное обеспечение доступности процесса приема детей в школу для каждого родителя в стране.