Управление «Ичеришехер» ввело запрет на въезд для лихача, попавшего на видео

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» оперативно отреагировало на распространившиеся в социальных сетях кадры безответственного вождения на территории Старого города.

Как передает 1news.az, инцидент вызвал общественное беспокойство и был немедленно взят на контроль.

В заявлении Управления говорится, что были изучены все детали произошедшего и принято решение о запрете въезда данного водителя на территорию Ичеришехер.

«Безопасность пешеходов, особенно детей, является для нас приоритетным вопросом. Никаких поблажек не будет сделано лицам, не соблюдающим правила безопасности, нарушающим общественный порядок и не проявляющим культурного поведения на территории заповедника», - подчеркнули в Управлении.

Также ведомство призвало граждан сообщать о подобных инцидентах в соответствующие органы или на официальные страницы «Ичеришехер».