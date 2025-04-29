В Шамкире ребенок выпил средство от насекомых

В Шамкире двухлетний малыш умер, отравившись средством от комаров.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, в селе Махмудлу Шамкирского района произошел несчастный случай. Двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, выпил жидкость, предназначенную для борьбы с комарами.

Ребенка в критическом состоянии доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту произошедшего ведется следствие.