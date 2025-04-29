Генеральный директор ИСЕСКО посетил Общину Западного Азербайджана

29 апреля генеральный директор Организации по вопросам образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) Салим бин Мухаммед аль-Малики посетил Общину Западного Азербайджана.

В ходе встречи генерального директора с председателем правления Общины Азизом Алекберовым, председателем Наблюдательного совета Мисиром Мардановым и другими лицами, представленными в руководстве общины, состоялся обмен мнениями по вопросам сохранения культурного наследия, раскрытия истины об исламском наследии посредством образования и научных исследований, межкультурного диалога.

Представители общины проинформировали главу ИСЕСКО о нарушении основных прав азербайджанцев, в том числе культурных и образовательных, в результате этнической чистки на территории нынешней Армении, уничтожении там азербайджанского культурного наследия и выразили надежду на усилия организации по этим вопросам в соответствии с решениями Банжульского саммита Организации исламского сотрудничества 2024 года и мандатом ИСЕСКО.

Руководство ИСЕСКО высоко оценило этническое и религиозное разнообразие, толерантную среду в Азербайджане, вклад нашей страны в межкультурный диалог и деятельность организации, приветствовало миролюбивый подход Общины Западного Азербайджана, основанный на международном праве, и подчеркнуло важность раскрытия правды об исламском наследии и защиты культурного наследия во имя мира и взаимопонимания.

На встрече были рассмотрены практические направления сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: АЗЕРТАДЖ