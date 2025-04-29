Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о внесении изменений в Распоряжение Президента АР «Об учреждении должности советника по вопросам образования в некоторых посольствах Азербайджана за рубежом» от 14 марта 2012 года.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно изменениям, в посольстве Азербайджана в Грузии учреждена должность советника по вопросам образования.