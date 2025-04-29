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Пожар в автомастерской в бакинском поселке Забрат потушен - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова20:05 - Сегодня
Пожар в автомастерской в бакинском поселке Забрат потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар в автомастерской в поселке Забрат полностью ликвидирован.

Пожар, произошедший в автомастерской, расположенной в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку, был полностью потушен благодаря оперативным действиям сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в результате возгорания огнём были охвачены горючие конструкции мастерской на первом этаже двухэтажного здания площадью 60 кв.м, части легкового автомобиля марки BMW, а также потолок соседнего одноэтажного дома площадью 20 кв.м. Пострадали и 6 кв.м вспомогательного строения общей площадью 12 кв.м. На втором этаже здания огонь повредил 10 кв.м горючих конструкций швейного цеха.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на остальные части здания, соседнего дома и вспомогательного строения.

17:48

В поселке Забрат Сабунчинского района Баку горит авторемонтная мастерская.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на место происшествия привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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