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В Сумгайыте задержана женщина, напавшая с ножом на мужа - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:29 - Сегодня
В Сумгайыте задержана женщина, напавшая с ножом на мужа - ОБНОВЛЕНО

Женщина, ударившая ножом своего мужа в Сумгайыте, задержана сотрудниками полиции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, 38-летняя (1987 г.р.) Ремзия Иманова, подозреваемая в нанесении ножевого ранения своему мужу, была задержана в качестве подозреваемой.

В Сумгайытском медицинском центре сообщили, что мужчина 1988 года рождения был госпитализирован 28 апреля около 10:00 в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра.

Пациенту с диагнозом непроникающее колото-резаное ранение средней части грудной клетки была оказана необходимая медицинская помощь.

09:49

В Сумгайыте 38-летняя женщина ударила ножом своего мужа.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдин города.

Иманова Рямзия Беджан гызы, 1987 года рождения, в результате семейного конфликта нанесла ножевое ранение своему супругу, Иманову Вюсалу Керимбала оглу, 1988 года рождения.

Раненый был немедленно доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

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