Утренние пробки в Баку - СПИСОК УЛИЦ
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:
1. На шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".
2. На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января".
3. На Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра города.
4. На проспекте Гейдара Алиева (по второстепенной дороге), в направлении центра столицы.
5. На улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть".
6. На транспортной развязке "20 Января".
7. На улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.
8. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".
9. На проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу".
10. На бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
11. На проспекте Бабека, в направлении центра столицы.
12. На улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.
13. На проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.
14. На шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".
Будьте внимательны на этих участках дорог!