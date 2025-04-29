Утренние пробки в Баку - СПИСОК УЛИЦ

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.

Как передает 1news.az, в настоящее время затруднено движение транспорта на:

1. На шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января".

2. На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января".

3. На Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра города.

4. На проспекте Гейдара Алиева (по второстепенной дороге), в направлении центра столицы.

5. На улице Ниязи, в направлении транспортной развязки "Азнефть".

6. На транспортной развязке "20 Января".

7. На улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

8. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

9. На проспекте Гара Гараева, от одноименной станции метро в направлении станции метро "Кёроглу".

10. На бинагадинском шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

11. На проспекте Бабека, в направлении центра столицы.

12. На улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова.

13. На проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы.

14. На шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".

Будьте внимательны на этих участках дорог!