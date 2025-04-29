В Баку пассажирский автобус столкнулся с Toyota Land Cruiser - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 08:55 было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с государственным регистрационным знаком 77-JB-913, следовавшего по регулярному маршруту №10, находящемуся на балансе ООО BakuBus.

Как сообщила Oxu.Az пресс-секретарь компании Эсмер Алиева, водитель автобуса Эльмеддин Салманов предварительно сообщил, что причиной ДТП стал легковой автомобиль, внезапно выехавший перед общественным транспортом. В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Для обеспечения дальнейшей безопасной перевозки пассажиры были оперативно пересажены в другой автобус того же маршрута №10, что позволило быстро восстановить график движения. О случившемся были проинформированы соответствующие органы, ведется расследование.

10:53

В Хатаинском районе Баку, на территории «Белого города», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Как передает 1news.az со ссылкой на lent.az, автобус 10-го маршрута столкнулся с автомобилем марки Range Rover.

В результате столкновения оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. На данный момент информация о пострадавших в результате аварии отсутствует.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.