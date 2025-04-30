МВД прокомментировало слухи о подозрительных лицах и похищениях детей - ВИДЕО

В последние дни в социальных сетях вновь участились утверждения о наблюдении подозрительных людей в окрестностях различных школ Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, в частности, в родительских группах распространяются голосовые сообщения о том, что неизвестный похищает малолетних детей или делает им непристойные предложения. Даже было распространено видео, где не видно лица человека в чадре, и утверждается, что этот человек на самом деле мужчина и похищает детей.

В ответ на наш запрос в пресс-службе МВД сообщили, что распространяемые в социальных сетях утверждения о похищении детей являются безосновательными, в органы полиции не поступало никакой информации криминального характера по этому поводу: «Мы рекомендуем гражданам быть внимательными и не распространять подобные необоснованные сведения. По всем утверждениям были проведены расследования. Такого факта нет, он не был зарегистрирован».