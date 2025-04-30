 Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке - ФОТО

First News Media14:44 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке - ФОТО

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Сумгайытский химический промышленный парк, где принял участие в открытии завода строительных химикатов ООО «Карташ Кимья» и завода по производству грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения марки IVECO ООО Az-Tex-Import.

Сначала состоялось открытие завода по производству строительных химикатов ООО «Карташ Кимья».

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о промышленных зонах в нашей стране и деятельности Сумгайытского химического промышленного парка.

В настоящее время в Азербайджане функционирует 9 промышленных парков и 4 промышленных квартала. На сегодняшний день статус резидента или нерезидента по промышленным зонам получили 170 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций 8,1 млрд манатов. Предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,9 млрд манатов и создали свыше 10 600 постоянных рабочих мест. За минувший период промышленные зоны реализовали продукцию на сумму 16,2 млрд манатов, продукция на сумму 5,2 млрд манатов была экспортирована.

Сумгайытский химический промышленный парк, созданный Указом Президента Азербайджана в 2011 году, является первым промышленным парком в нашей стране и крупнейшим на Южном Кавказе.

На территории парка площадью 613 гектаров функционируют предприятия по производству и переработке конкурентоспособной продукции в нефтехимической и других приоритетных отраслях промышленности. Здесь статус резидента получили 39 субъектов предпринимательства с общим объемом инвестиций свыше около 6 млрд манатов, 24 из них уже функционируют. Сегодня, с вводом в эксплуатацию двух заводов, число действующих здесь предприятий достигло 26. Резидентами парка до сих пор реализовано продукции на общую сумму около 14 миллиардов манатов, из которых около 5 миллиардов манатов приходится на долю экспорта. В Сумгайытском химическом промышленном парке в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство увеличилось на 14,2 процента, а экспорт - на 17,2 процента. В настоящее время здесь на постоянной основе трудоустроено более 6 тысяч человек. Произведенная в парке продукция экспортируется более чем в 70 стран мира.

В связи с заводом по производству строительных химикатов было сообщено, что ООО «Карташ Кимья» в июле 2022 года получило статус резидента Сумгайытского химического промышленного парка. Под строительство завода, фундамент которого был заложен главой государства в 2023 году, отведена территория площадью 2,5 гектара.

На предприятии, оснащенном передовым оборудованием турецкого производства, установлено 7 линий по выпуску различных видов продукции. Производственная мощность завода составляет 295 тыс. тонн продукции в год. Основное сырье, используемое в производстве продукции, обеспечивается за счет отечественных ресурсов. Запуск нового завода позволит не только расширить ассортимент продукции, но и обеспечить импортозамещение благодаря налаживанию производства ранее не выпускавшейся продукции. Наряду с этим, предусмотрен экспорт продукции в Турцию, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Россию и Грузию.

Глава государства ввел завод в действие.

Здесь будут производиться сухие смеси на цементной основе, гидроизоляционные материалы и материалы для напольных покрытий, добавки для помола цемента, добавки для бетона, а также основное сырье для него.

В настоящее время на заводе обеспечены работой 102 человека. На следующем этапе планируется увеличить число работников до 245 человек.

Инвестиционная емкость проекта составляет 25 миллионов манатов. Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил предприятию льготный кредит в размере 6 миллионов манатов. Предприятие также воспользовалось льготами, предоставляемыми резидентам.

Х Х Х

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также принял участие в открытии завода по производству грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения марки IVECO ООО Az-Tex-Import.

ООО Az-Tex-Import было зарегистрировано в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка в апреле 2022 года. Фундамент этого предприятия был заложен главой государства в том же году.

Предприятие будет осуществлять сборку грузовиков и автомобилей специального назначения итальянской марки IVECO. В рамках второй фазы проекта также предусматривается производство кузовов автомобилей. На заводе будет производиться 100 единиц грузовиков и специальной техники, а также 300 единиц кузовов в год. В рамках обоих этапов на предприятии планируется создать 150 новых рабочих мест. На первом этапе работой уже обеспечены 96 человек.

Глава государства ввел предприятие в действие.

Производимую продукцию предусматривается продавать на внутреннем рынке, а также экспортировать на зарубежные рынки. ООО Az-Tex-Import также воспользовалось всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам Сумгайытского промышленного парка.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет более 19,2 млн манатов. Территория предприятия охватывает 4 гектара.

Начало деятельности новых предприятий придаст импульс развитию ненефтяного сектора нашей страны, расширит географию экспорта, ускорит диверсификацию экономики, внесет существенный вклад в повышение занятости населения.

Поделиться:
586

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом ...

Общество

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Мнение

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к стратегическому союзу

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Xроника

Президент Ильхам Алиев открыл ряд предприятий в Сумгайытском химическом промышленном парке - ФОТО

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе - ФОТО

Президент Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога

В посольстве Азербайджана в Грузии учреждена должность советника по вопросам образования

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе - ФОТО

В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум - ФОТО

Ильхам Алиев выразил соболезнования Масуду Пезешкиану

Ильхам Алиев посетил церковь Пресвятой Девы Марии, выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского - ФОТО

Последние новости

Крупное ДТП на трассе Баку-Сумгайыт - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Сегодня, 17:55

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана ратифицировал договор о союзнических отношениях с Азербайджаном

Сегодня, 17:43

Трамп уволил мужа Камалы Харрис из совета музея Холокоста

Сегодня, 17:35

Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Сегодня, 17:29

Trendyol отменяет стоимость доставки для заказов свыше 50 AZN

Сегодня, 17:24

Эрдоган заявил, что поддерживает видение Трампа по Украине

Сегодня, 17:14

Индия и Пакистан обсудили нарушения перемирия на границе

Сегодня, 17:05

В мае температура воздуха в Баку повысится до 35 градусов тепла

Сегодня, 16:45

В некоторых частях Сумгайыта и Абшерона 3 дня не будет воды

Сегодня, 16:37

Участникам Второй мировой войны выплачена единовременная материальная помощь

Сегодня, 16:31

Украина заявила о готовности к прекращению огня на три месяца

Сегодня, 16:22

В Одессе похитили азербайджанского бизнесмена - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:07

Начало некоторых экзаменов в Азербайджане перенесено

Сегодня, 15:59

Выявлены факты массовой незаконной вырубки деревьев

Сегодня, 15:57

Bloomberg: Украина может подписать соглашение по ископаемым с США 30 апреля

Сегодня, 15:56

Находящийся в заключении во Франции лидер Новой Каледонии обратился к канакскому народу

Сегодня, 15:45

Джейхун Байрамов обсудил двустороннее сотрудничество с наследным принцем Кувейта

Сегодня, 15:39

Азербайджан и Кувейт укрепляют диалог в политике, энергетике и гуманитарной сфере - ФОТО

Сегодня, 15:33

Очередной успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде

Сегодня, 15:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50