 Киберпреступность не дремлет: новые случаи краж с банковских карт граждан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Киберпреступность не дремлет: новые случаи краж с банковских карт граждан

Фаига Мамедова10:51 - Сегодня
Киберпреступность не дремлет: новые случаи краж с банковских карт граждан

Продолжаются кражи с банковских карт граждан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что CVV/CVC код на карте, OTP-код, отправляемый посредством SMS, логины и пароли, необходимые для входа в другие принадлежащие вам системы, PIN-код карты являются конфиденциальными данными.

В случае передачи этой информации неизвестным лицам, деньги на вашем счете или, если их нет, кредитные средства нанесут вам ущерб. 29 апреля у отдельных граждан различными киберметодами были похищены денежные средства с банковских карт на суммы 14900, 6900, 2997, 1863, 1600, 1530, 1000, 1000, 1000, 999, 360, 346, 300, 268, 212, 188, 100, 100, 100, 88, 50 манатов.

"Еще раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к предложениям о привлекательном заработке, страховании, визовых вопросах, укреплении банковских счетов, платежах по доходам, поступающим с подозрительных звонков. Категорически не передавайте личные банковские данные неизвестным лицам, существует опасность", - отмечается в сообщении.

Поделиться:
202

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и ...

Мнение

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к геополитическому союзу

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога

Общество

Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Бросаются под колеса ради денег: МВД принимает меры против автовымогателей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

С поддержкой «Azərlotereya» создана новая волейбольная команда – ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Погода на вторник: В Баку ожидаются дожди, усилится ветер

Мать одной из пропавших в Баку несовершеннолетних девушек рассказала интересные детали

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

В Баку задержали водителя такси, прятавшего у себя пропавших девочек

Последние новости

В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией

Сегодня, 13:32

Азербайджан и Иран: от исторической общности — к геополитическому союзу

Сегодня, 13:30

Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

Сегодня, 13:25

Какой будет погода в Баку в первый день мая?

Сегодня, 13:19

Бросаются под колеса ради денег: МВД принимает меры против автовымогателей - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:07

США: У Ирана не должно быть ядерного оружия

Сегодня, 12:51

Группа Mamagama на разогреве у OneRepublic: Как это было? – ВИДЕО

Сегодня, 12:48

Версии о саботаже или диверсии в порту Шахид-Раджаи не подтвердились

Сегодня, 12:43

Президент: Азербайджан придает особое значение расширению отношений со своим надежным партнером Израилем

Сегодня, 12:40

С поддержкой «Azərlotereya» создана новая волейбольная команда – ФОТО

Сегодня, 12:30

Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе - ФОТО

Сегодня, 12:20

Кристине Орбакайте запрещен въезд в одну из европейских стран

Сегодня, 12:05

Пакистан усилил боеготовность войск на линии контроля с Индией

Сегодня, 11:56

СДПГ одобрила коалицию с ХДС/ХСС: путь к правительству Мерца открыт

Сегодня, 11:54

Президент Ильхам Алиев поздравил Ицхака Герцога

Сегодня, 11:52

Замминистра науки и образования принял участие в венгерско-турецком саммите - ФОТО

Сегодня, 11:45

Amnesty International сообщила об ограничениях прав в Армении

Сегодня, 11:35

Азербайджанец снялся в одном из самых популярных американских процедуралов – ФОТО

Сегодня, 11:30

Пакистан: В ближайшие 36 часов Индия готова нанести удар

Сегодня, 11:25

В Азербайджане ужесточены меры ответственности за нарушения в сфере воинского учета

Сегодня, 11:20
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50