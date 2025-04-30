Киберпреступность не дремлет: новые случаи краж с банковских карт граждан

Продолжаются кражи с банковских карт граждан.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что CVV/CVC код на карте, OTP-код, отправляемый посредством SMS, логины и пароли, необходимые для входа в другие принадлежащие вам системы, PIN-код карты являются конфиденциальными данными.

В случае передачи этой информации неизвестным лицам, деньги на вашем счете или, если их нет, кредитные средства нанесут вам ущерб. 29 апреля у отдельных граждан различными киберметодами были похищены денежные средства с банковских карт на суммы 14900, 6900, 2997, 1863, 1600, 1530, 1000, 1000, 1000, 999, 360, 346, 300, 268, 212, 188, 100, 100, 100, 88, 50 манатов.

"Еще раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к предложениям о привлекательном заработке, страховании, визовых вопросах, укреплении банковских счетов, платежах по доходам, поступающим с подозрительных звонков. Категорически не передавайте личные банковские данные неизвестным лицам, существует опасность", - отмечается в сообщении.