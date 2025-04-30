Фактическая погода: дождь и ветер сохраняются в ряде регионов страны

По состоянию на утро 30 апреля, в ряде регионов страны сохранялась дождливая и ветреная погода.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Лянкяране и Лерике выпало 7 мм осадков, в Гёйгёле, Астаре, Дашкесане, а также в Баку и на Абшеронском полуострове — по 5 мм. В Гядабее, Шахбузе, Шеки, Ярдымлы, Гахе, Огузе, Габале, Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Гёйчае, Агдаме, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале, Загатале, Исмаиллы, Балакене, Джульфе, Билясуваре, Джалилабаде, Ордубаде, Товузе, Агстафе и Нахчыване уровень осадков составил 3 мм.

Туман наблюдался в Гахе, Шеки, Гусаре, Дашкесане, Гёйгёле, Шамахе, Грызе, Гёйчае и Лерике, где видимость местами снижалась до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах — 9 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике — 8, в горных районах — 1 градус выше нуля, а в высокогорье — до 3 градусов мороза.