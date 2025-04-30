Мать с младенцем на руках поместила беременную дочь-подростка в приют - ВИДЕО

«Только с марта текущего года около 25 несовершеннолетних девочек были помещены в приют Союза детей Азербайджана, среди них есть и беременные».

Как передает 1news.az, об этом заявила руководитель приюта Кямаля Агазаде.

«Когда 14-летнюю беременную девочку помещали в приют, в процессе участвовала и ее мать. У нее на руках тоже был трехмесячный ребенок. Она даже сказала: «Может, мне и этого здесь оставить?» Для таких родителей должно быть ограничение родительских прав», - отметила К.Агазаде.

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